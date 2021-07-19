На місяць перекривають рух транспорту на ділянці від вул. Нагірних до вул. Сарненської

Відсьогодні перекрили проїзд для транспорту на частині вул. Шумського, яка з'єднує вулиці Генерала Чупринки та Княгині Ольги. За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від понеділка, 19 липня, на місяць перекривають рух транспорту на ділянці від вул. Нагірних до вул. Сарненської. Тут ремонтуватимуть дорогу.

«Від 19 липня і до 19 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. Шумського на ділянці від вул. Нагірних до вул. Сарненської», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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