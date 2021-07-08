На час ремонтних робіт перехрестя перекриють для руху

У Львові триває реконструкція вул. Степана Бандери. Від суботи, 10 липня, розпочнуть роботи зі заміни всіх комунікацій на перехрестях із вул. Антоновича і вул. Героїв УПА. На час ремонтних робіт ці перехрестя перекриють для руху. Через це відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Також запровадять додатковий маршрут.

«За інформацією управління транспорту ЛМР, у зв’язку із перекриття руху транспорту на перетинах вул. Героїв УПА – вул. С. Бандери та вул. Антоновича – вул. С. Бандери відбудуться зміни у русі кількох маршрутів громадського транспорту. Також буде запроваджено додатковий маршрут», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Зокрема, тролейбусні маршрути №22, 23А, 27, 29, 30 об’єднають у один тролейбусний маршрут №22, який курсуватиме із «Автовокзалу» на вул. Стрийській до університету ім. І. Франка. На маршруті працюватиме 20 одиниць рухомого складу із середнім інтервалом руху 7 хв.

У зв’язку з призупиненням роботи тролейбусних маршрутів №23А, 27, 29, 30 працюватиме новий тимчасовий автобусний маршрут, який сполучатиме аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького та вул. Захисників України (церква св. Анни). Цей маршрут курсуватиме вулицями: аеропорт «Львів» вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України. У зворотному напрямку до аеропорту «Львів»: вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – Любінська – аеропорт «Львів».

Автобусний маршрут №2А не курсуватиме на період проведення робіт.

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Автобусний маршрут №41 сполученням вул. Сихівська – «Галицьке Перехрестя», у напрямку «Галицького Перехрестя», в частині зміни руху курсуватиме: вул. Ген. Чупринки – вул. С. Бандери – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – надалі по маршруту). У зворотному напрямку руху до вул. Сихівської маршрут курсуватиме без змін.

Автобусний маршрут №43 сполученням вул. Суботівська – вул. Раковського, у напрямку вул. Суботівської, в частині зміни руху курсуватиме вулицями: вул. Зелена – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа – пл. Галицька – пл. Міцкевича – просп. Свободи – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – надалі по маршруту). У зворотному напрямку руху до вул. Раковського маршрут курсуватиме без змін.

Автобусний маршрут №33 сполученням університет ім. І. Франка – вул. Виговського (ринок «Південний») у напрямку університету, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Кропивницького – вул. Шептицьких – пл. Св. Юра – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху до ринку «Південний» маршрут курсуватиме: пл. Св. Юра – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Любінська – надалі по маршруту.

Автобусний маршрут №7 сполученням вул. Скрипника – вул. Грінченка у напрямку руху до вул. Грінченка, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Різні – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху вул. Скрипника: вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – надалі по маршруту.

Автобусний маршрут № 38 сполученням університет ім. І. Франка – «Центр легеневого здоров’я» вул. Зелена у напрямку руху до університету ім. І. Франка, в частині зміни руху, курсуватиме вулицями: вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – пл. Кропивницького – вул. Шептицьких – пл. Св. Юра – надалі по маршруту. У зворотному напрямку руху до вул. Зеленої маршрут курсуватиме: пл. Св. Юра – вул. Шептицьких – пл. Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – надалі по маршруту.

Схеми ЛМР

Нагадаємо, що у вересні минулого року на реконструкцію закрили частину вул. Степана Бандери – від вул. Антоновича до вул. Чупринки. Цьогоріч у березні розпочали ремонт другої ділянки від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА. Тоді частина громадського транспорту вже змінила маршрути.

Зазначимо, що основні роботи на вул. Степана Бандери планують завершити до вересня 2021 року.