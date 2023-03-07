Форум проходить п'ятий рік поспіль, підтримуючи жінок з усієї України

У Центрі митрополита Андрея Шептицького відбудеться благодійний форум Superwoman для жінок. Форум покликаний зібрати кошти на підтримку жінок-військових та на освітню ініціативу для жінок, які постраждали від агресії Росії.

Подія відбудеться у суботу, 11 березня, на вул. Козельницька, 4. Учасниці форуму зможуть послухати мотивуючі виступи десятьох відомих спікерок, серед яких будуть Алла Клименко, Валентина Хамайко, Марина Авдєєва та інші. Цього року форум Superwoman збирає кошти на підтримку ГО «Жіночий ветеранський рух» – Veteranka, який забезпечує жінок в армії надлегкими плитами, засобами гігієни, жіночою формою, дронами, авто та іншою технікою. Крім того, форум направить частину виручених коштів на освітній проект «100 шансів для 100 жінок», який навчає цифровим професіям жінок, які постраждали від війни.

«Superwoman Lviv – форум, організований жінками для жінок та про жінок. Це простір підтримки для будь-яких професій, соціальних ролей, поглядів та віросповідань на будь-яких етапах життєвого шляху та розвитку. Сприяти жіночому підприємництву, посилювати ідеї жіночого лідерства та стимулювати всебічний розвиток жінок в українському суспільстві та за його межами. Місія форуму в цьому році – підтримати українок під час війни, перезавантажитися та залучити якомога більше учасниць, допомогти жінкам наблизити нашу перемогу», – повідомили у прес-службі форуму.

Форум Superwoman проходить у містах України вже 5 років поспіль, зібравши навколо себе понад 10 тис. жінок. На події можна бути присутнім онлайн чи офлайн. Онлайн реєстрація, розрахована на 1200 осіб, коштує 550 грн та 750 грн. Дорожчий квиток дозволить учасникам форуму мати безлімітний доступ до виступів спікерів, а власники дешевших квитків зможуть переглянути виступи протягом трьох місяців від завершення форуму. Офлайн реєстрація, яка розрахована на 100 місць у Центрі Митрополита Шептицького, коштує 2500 гривень з учасниці. Квитки на форум Superwoman доступні за посиланням.