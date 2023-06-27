Центр реалізується коштом міста в межах завершення реконструкції площі Двірцевої

На площі Двірцевій біля головного залізничного вокзалу Львова буде Центр надання інформації. Там допомагатимуть всім, хто приїде до Львова з метою відпочинку, транзиту, роботи, волонтерства тощо. Про це у вівторок, 27 червня, повідомили у Львівській міській раді.



Каркас цієї будівлі встановили незадовго до початку повномасштабного вторгнення. А з 24 лютого металева конструкція слугувала місцем для волонтерських організацій: там отримували їжу, одяг та допомогу сотні тисяч українців.

З 24 лютого металева конструкція слугувала місцем для волонтерських організацій (фото ЛМР)

Як розповідає керівниця управління туризму Львова Христина Лебедь, лише цього місяця роботи для завершення будівництва конструкції відновили.

«Сьогодні працівники центрів туристичної інформації консультують не лише туристів: майже 3 тисячі іноземних журналістів від початку повномасштабної війни, вимушено-переміщені особи, волонтери. Простір на площі Двірцевій буде цілком доступним. Тут отримуватиме якісну послугу кожен, хто приїхав до міста з метою відпочинку, транзиту, роботи, волонтерства чи за інших обставин», – каже Христина Лебедь.

Візуалізація (фото ЛМР)

Як зазначають у Львівській міській раді, Центр надання інформації реалізується коштом міста в межах завершення реконструкції площі Двірцевої. Відкрити його планують до кінця року, але все залежить від фінансування.