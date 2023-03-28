Яворівський національний природний парк є одним із туристичних місць Львівщини

У 2022 році Львівщина стала лідером серед регіонів України за сумою туристичного збору. Торік до бюджету області надійшов 41 млн 430 тис. грн, що на 79% більше, аніж у 2021 році.

Як ідеться у повідомленні Державного агентства з розвитку туризму, такі цифри пов’язані із внутрішньою міграцією українців у більш безпечні регіони.

Також серед лідерів зі сплати туристичного збору опинилися Закарпаття – 19 млн 471 тис. грн, Івано-Франківщина – 17 млн 956 тис. грн і Черкащина – 12 млн 555 тис. грн. Бюджет Києва поповнився на 31 млн 474 тис. грн від туристичного збору, але це на 54% менше, аніж у 2021 році.

Падіння зафіксовано в 14-ти регіонах України. Переважно це області, що перебували або перебувають в зоні бойових дій та тимчасово окуповані. Так, на Херсонщині сума туристичного збору скоротилася на 95%, на Миколаївщині – на 90%, на Донеччині – на 83%, на Луганщині – на 80%. Також значний спад відбувся в Одеській (80%),Запорізькій (78%), Харківській (61%), Сумській (58%), Чернігівській (53%), Київській (43%) та Житомирській (24%) областях. Спад на 15% зафіксованийу Дніпропетровській та Рівненській областях.

Загалом за воєнний 2022 рік сума туристичного збору в областях України становила 178 млн 948 тис. грн, що менше на 24% в порівняні з 2021 роком – тоді загальна сума становила 235 млн 461 тис. грн.‍