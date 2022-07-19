Від середи, 20 липня, і до 31 грудня 2022 року на ремонт перекривають чергову ділянку вулиці Шевченка – від вул. Юнаківа до вул. Бортнянського. Об’їзд ділянки відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Як повідомила прес-служба ЛМР, для зручності об’їзду ремонтованої частини вул. Шевченка на вулицях Єрошенка, Золотій і Клепарівській організовано двосторонній рух.

Схеми об’їзду:

вул. Шевченка – вул. Єрошенка – вул. Золота – вул. Клепарівська (буде організовано двосторонній рух) – вул. Шевченка і в зворотному напрямку;

вул. Шевченка – вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Шевченка і в зворотному напрямку.

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Нагадаємо, третій етап реконструкції вул. Шевченка на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної розпочався ще 1 червня 2021 року. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Проект передбачає реконструкцію всіх інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і трамвайних колій посередині вулиці, велосипедних смуг вздовж проїзної частини з обох боків, кишень для паркування, інклюзивних тротуарів і пішохідних зон, контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.