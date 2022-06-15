У четвер, 16 червня,, для проїзду відкриють ділянку ремонтованої вулиці Шевченка на відрізку від вул. Залізничної до вул. Юнаківа. Наразі дорога без верхнього шару асфальту, але основні роботи для забезпечення проїзду завершені.

Як повідомляє прес-служба міськради Львова, верхній шар асфальту постелять тоді, коли запрацює асфальтний завод. Через ремонтні роботи закритою залишається ділянка вул. Шевченка від вул. Юнаківа до вул. Яцкова.

У міськраді також додали, що на прилеглій вул. Єрошенка (від вул. Шевченка до Золотої) запровадили двосторонній рух.



ІІІ етап реконструкції вул. Шевченка – від вул. Залізничної до вул. Ярослава Мудрого (ділянка в 1 км 40 м) – розпочався 1 червня 2021 року. Проект реконструкції передбачає повне розбирання дорожнього одягу, трамвайних колій і тротуарів, зрізку зелених насаджень, які потрапляють в межі робіт, реконструкцію інженерних мереж, влаштування проїзної частини і суміщених з нею нових трамвайних колій посередині вулиці, влаштування велосипедних смуг, кишень для машин екстрених служб і тимчасової стоянки авто мешканців прилеглих будинків.

Також ідеться про облаштування тротуарів і пішохідних зон, пристосованих для маломобільних груп населення, вуличне освітлення, благоустрій вуличного простору. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.