У вівторок, 1 серпня, у Львові на вул. Патона, 27, що в Залізничному районі міста, вдруге за тиждень виявили розлиту ртуть. Про це повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

Ртуть виявили позаду будинку на вул. Патона, 27 під час чищення колодязя дощоприймача. Там працівники ГУ ДСНС у Львівській області зібрали приблизно 250 грамів небезпечної речовини. Територію очистили і знезаразили. Міськрада поки не повідомляє, хто розлив шкідливий метал. Обставини події з’ясовують.

Нагадаємо, 31 липня на вул. Патона, 27 фахівці також зібрали близько 1 кілограма розлитої ртуті, територію очистили та знезаразили.