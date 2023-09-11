Роботи з благоустрою ставка на Тернопільській

У Сихівському районі Львова від намулу та сміття очищують ставок, що на вулиці Тернопільській. Крім цього, планують облаштувати та укріпити береги. Голова Сихівської районної адміністрації Андрій Зозуля зазначив, що такі роботи на водоймі проводять вперше. У прес-службі Львівської міської ради у понеділок, 11 вересня, розповіли, що вартість відновлення ставка становить 150 тис. грн.

Роботи мають завершити до кінця жовтня. «Це невелике озеро на Тернопільській не очищалося фактично від часу, коли з'явилось. Тобто мінімум 30 років. Тому цьогоріч передбачено 150 тис. грн для очищення озера від намулу і сміття, яке з роками накопичилося під водою. Мусимо провести першочергові роботи, аби озеро не перетворилось на сміттєзвалище. Зараз спустили воду, наскільки можливо, його осушили. Працює техніка. На дні знайшли навіть стару карусель», – розповів Андрій Зозуля.

Роботи проводять на замовлення Сихівської районної адміністрації. Загалом запланували вивезти 100 м³ намулу, сміття, підготувати ґрунт для газонів, влаштувати перелив.