Вранці п’ятниці, 25 лютого, у Львові оголошували повітряну тривогу та закликали мешканців сховатись в укриття. Станом на 08:00 у місті вимкнули сирени, ситуація спокійна.

У місті лунали сирени приблзно із 06:40. Департамент цивільного захисту ЛОДА повідомив, що оголошена повітряна тривога, яку зняли приблизно через годину.

У випадку повітряної тривоги мешканцям необхідно увімкнути радіо на частоті 103,3МГц (Українське радіо) або телевізор на канал UA:Львів та слідувати інструкціям, які ви почуєте. За необхідності взяти необхідні речі та іти в укриття. Раніше ми опублікували інтерактивну карту з адресами укриттів у Львові.

Додамо, що вранці 25 лютого повітряну тривогу також оголошували у Києві, КМДА закликало мешканців йти в укриття.

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