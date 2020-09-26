На знак скорботи за померлими приспустять державний прапор з чорною стрічкою

У Львові в суботу, 26 вересня, оголосили день жалоби в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі на Харківщині, яка трапилася увечері напередодні.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба ЛМР.

На знак скорботи за померлими приспустять державний прапор з чорною стрічкою на адміністративних будівлях Львова, комунальних підприємствах та закладах, державних підприємствах, установах, організаціях на території міста.

У зв'язку із цим, зокрема, на 4 жовтня перенесли фестиваль «Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду». Організатори зазначили, що трагедія, яка сталася на Харківщині, «не дає морального права проводити хоч і науковий, проте все ж розважальний захід».

Львів'ян та гостей міста просять утриматися від святкувань та розважальних заходів цього дня.

Як інформував ZAXID.NET, поблизу Чугуєва Харківської області увечері в п’ятницю, 25 вересня, під час заходу на посадку впав і загорівся військовий літак Ан-26. Політ був навчальним, на ньому перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 людей (спершу повідомляли про 28 людей, проте одного курсанта не допустили до польоту). Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли тіла 23 загиблих, ще двоє перебувають в лікарні з опіками понад 90% тіла, пошуки ще двох людей тривають.