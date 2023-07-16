Бережіться шквального вітру, блискавок і граду

У Львові та області оголошено штормове попередження. За інформацією львівського гідрометцентру, у понеділок, 17 липня, в другій половині дня прогнозуються грози, місцями шквали та ймовірний град, пройдуть окремі короткочасні дощі. Погоду визначатиме поле пониженого тиску та вплив атмосферних фронтів.

В області вітер буде змінного напрямку, 3-8 м/с, в другій половині дня подекуди шквали 17-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-20°, вдень – 28-33° тепла.

У Львові в другій половині дня шквал також очікуються шквали вітру 17-22 м/с. Температура вночі становитиме 16-18°, вдень – 30-32° тепла.

У міськраді Львова нагадують про правила поведінки під час грози:

вдома зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу; вимкніть з мережі усі електричні прилади, зокрема й телефон;

надворі не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і в жодному разі не розкривайте парасольку, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.