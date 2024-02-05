Затриманий 37-річний житель Борислава раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та крадіжки

Ввечері у неділю, 4 лютого, двоє перехожих стали свідками вуличного пограбування та допомогли поліції затримати грабіжника – він виявився раніше судимим. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, випадок трапився 4 лютого близько 21:15 на вул. Навроцького у Львові. 37-річний житель Борислава напав на перехожого, вдарив його в обличчя, вирвав з рук мобільний телефон та намагався втекти. Очевидцями події стали двоє чоловіків, які зателефонували на оперативну лінію 102 та допомогли затримати нападника.

Правоохоронці встановили, що затриманий 37-річний житель Борислава раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та крадіжки. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.