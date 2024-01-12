У поліцію звернувся сусід – власник суміжного будинку, а затриманими виявились мешканці Львова

Поліція затримала двох львів’ян, які крали речі з пошкодженого вибухом будинку на вул. Княгині Ольги. Їх вдалось затримати завдяки пильності сусіда, який і викликав поліцію.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, ввечері 11 січня вони отримали виклик на вул. Княгині Ольги. Заявник розповів, що невідомі людини проникли у будинок, який нещодавно постраждав унаслідок вибуху. На місце приїхали поліцейські і неподалік будинку виявив схожих за описом людей. Вони мали у сумках дрібну побутову та аудіотехніку, дві пари нового взуття, одяг і тд. Пояснити походження речей вони не змогли.

Після вибуху пошкоджений будинок на вул. Княгині Ольги обгородили парканом

Поліцейські оглянули територію будинку і побачили там свіжі сліди на снігу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та власників будинку. Потерпіла впізнала свої речі і зазначила, що вони були у будинку. 29-річному чоловіку та 27-річній жінці загрожує кримінальна відповідальність.

Нацполіція Львівщини уточнює, що у поліцію звернувся сусід – власник суміжного будинку, а затриманими виявились мешканці Львова.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15 ч.4 ст.185 (Замах на крадіжку) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ввечері 23 грудня на вул. Княгині Ольги, 32 трапився вибух у приватному будинку, унаслідок чого частина будівлі була зруйнована. Під завалами виявили тіла трьох людей, ще троє були поранені.