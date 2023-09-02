Вогонь знищив речі домашнього вжитку, кондиціонер, комп'ютер та металопластикові двері

У суботу вночі, 2 вересня, у Львові на вул. Кавалерідзе горіла квартира. Внаслідок займання загинули домашні тварини: кіт та собака. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Займання виникло на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир. На момент прибуття вогнеборців квартира була заповнена димом. Надзвичайники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, кондиціонер, комп'ютер та металопластикові двері. Окрім того, внаслідок сильного задимлення загинули собака та кіт.

Ймовірною причиною займання міг стати несправний кондиціонер. Ліквідовували пожежу 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.