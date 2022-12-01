Під час поверхневої перевірки у 33-річного чоловіка знайшли вкрадені речі

Патрульні по гарячих слідах затримали 33-річного мешканця Львівщини, який обікрав двох львів'янок під час вуличної фотосесії. Злодій поцупив пакет з речами та сумку із різними ґаджетами, повідомила прес-служба поліції. Знайти злодія вдалося завдяки GPS-маячку на одному з пристроїв.

Близько 13:00 у середу, 30 листопада, до поліції звернулися 27-річна жінка і повідомила про крадіжку на вул. Університетській. Вона розповіла, що невідомий обікрав її та фотографа під час фотосесії. Чоловік викрав пакет з речами, а ще сумку з дорогими ґаджетами та грошима, які належать фотографу.

Патрульні не виявили поруч злодія, то ж вирішили відвести двох постраждалих у відділок, аби вони там написали заяву. Але на одному із викрадених пристроїв був встановлений GPS-маячок, який запрацював дорогою до поліцейського відділку.

Відтак поліцейські разом із постраждалими поїхали на вул. Городоцьку, куди вказувала геолокація. Через додаток поліція спостерігала рухається злодій. Однак в районі вул. Стороженка сигнал зник. Там патрульні почали перевіряти усіх підозрілих осіб.

33-річного злодія затримали на вул. Стороженка (фото поліції)

«Раптом зв'язок відновився і в цей момент біля автомобіля проходив чоловік. Його негайно зупинили. Під час поверхневої перевірки у 33-річного мешканця Львівщини виявили усі викрадені речі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу», – повідомила львівська поліція.