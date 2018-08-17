20-річний львівський графітник поранив ножем поліцейського

У п’ятницю, 17 серпня, близько 4:00 правоохоронці помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад будинку на вул. Ковжуна, що у центрі Львова. Побачивши правоохоронців чоловіки почали втікати. Під час затримання один із них раптово вдарив капітана поліції ножем.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини, потерпілого госпіталізували з ножовим пораненням грудної клітки. Як з'ясувалося, поліцейського госпіталізували у Комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, де йому проведуть операцію.

«33-річного капітана поліції госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом «ножове поранення грудної клітки». Життю нашого оперативника нічого не загрожує, стан його стабільний. Сподіваємося, що він швидко одужає. Зловмисників затримано. Сьогодні їм буде обрано запобіжний захід», – розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Затриманими виявилися 20-річні львів'яни.

За словами журналістки телеканалу НТН Вікторії Балицької, хлопці з допомогою трафарета і аерозольних балончиків писали на стінах будинків «Хто замовив Катю Гандзюк?».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Р.S. Пізніше виявилося, що затримані є активістами праворадикальнох організації С14. Про це повідомив лідер угруповання Євген Карась, який також заявив, що саме поліцейські першими напали на хлопців.