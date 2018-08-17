20-річний графітник, який вдарив ножем поліцейського у Львові, виявився активістом С14

20-річний графітник, який вдосвіта 17 серпня у Львові завдав ножове поранення поліцейському, є активістом праворадикальної організації С14. Про це у своєму Facebook повідомив лідер С14 Євген Карась, який описав свою версію конфлікту з поліцейськими.

За словами Євгена Карася, саме поліцейські першими напали на хлопців і без попередження почали їх бити.

«Сьогодні вночі активісти С14 у Львові малювали трафаретні написи «Хто замовив Катю Гандзюк?». Під час нанесення чергового напису на паркані біля активістів різко зупинилося чотири автомобілі і звідти вискочила група чоловіків. Вони відразу кинулися бити хлопців. Одного з хлопців звалили на асфальт і вдарили ногою в голову. Інший підняв руки до голови і намагався захиститися руками від ударів і кричати «Що таке? За що?», але його теж почали гамселити. В ході сутички один з нападників отримав легке ножове поранення. Активістів посадили до автомобілів і повезли, – написав зокрема він. – Під час нападу на активістів оперативники не вимагали "припиніть малювати", не кричали "поліція" і не зробили нічого, щоб ідентифікувати себе як представники закону, а не банди. Одного з хлопців одразу збили на землю і почали копати ногами, а інший зазнав нападу одразу за тим».

Також Євген Карась звинуватив працівників поліції у фабрикуванні справи, мовляв «в поліції спочатку сказали, що оперативник отримав дрібний поріз. Зараз уже почали фабрикувати "переживаємо за життя"».

Нагадаємо, близько 4:00 на вул. Ковжуна, що у центрі Львова поліцейські помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад одного з будинків. Побачивши правоохоронців, чоловіки почали втікати. Під час затримання один із них вдарив капітана поліції ножем у груди.

33-річного капітана поліції госпіталізовано в хірургічне відділення з ножовим пораненням грудної клітки. Зловмисників затримано. Ними виявились двоє 20-річних львів'ян і вони писали фразу «Хто замовив Катю Гандзюк?». О 17:00 17 серпня у Галицькому районному суді Львова їм обиратимуть міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, саме члени праворадикального угруповання С14 у квітні розібрали та спалили ромський табір на на Лисій горі у Києві, а також розмалювали жовтою фарбою могилу героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави у Львові.

У травні активісти С14 та «Національного корпусу» затримали бойовика терористичних угруповань «ЛНР» і «ДНР», бразильця Рафаеля Лусваргі, через що згодом СБУ відкрила проти них кримінальне провадження.