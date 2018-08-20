Львівському поліцейському, якого поранив графітник, вручили пістолет та пообіцяли житло

Поліцейським, які затримували у Львові графітників, вручили нагороди і пістолети

33-річному львівському поліцейському Володимирові Костомасі, який отримав ножове поранення під час затримання двох графітників, вручили зброю і пообіцяли виділити службове житло. Про це у понеділок, 20 серпня, повідомила прес-служба Національної поліції України.

«Відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагороджено старшого оперуповноваженого Галицького відділу поліції Львівщини, капітана поліції Володимира Костомаху, який отримав поранення та наразі перебуває у лікарні. Окрім того, керівництво Нацполіції прийняло рішення про виділення Володимиру службового житла», – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

На запитання ZAXID.NET, чи поліцейський зможе приватизувати це житло, або ж чи проживатиме в ньому лише поки працює в поліції, у прес-службі Нацполіції не відповіли і порадили відправити інформаційний запит.

Поліцейського, якого під час затримання поранив графітник, колеги відвідали у львівській лікарні

Окрім цього, нагрудними знаками «За відвагу в службі» також нагороджено ще двох працівників Галицького відділу поліції – заступника начальника сектору майора поліції Романа Росипа та оперуповноваженого лейтенанта поліції Олександра Зюганова.

«Я розумію, наскільки це складна та важлива робота. Війна з криміналом йде набагато довше і по-іншому сприймається суспільством. Хочу подякувати вашим батькам. Національна поліція пишається вами», – процитувала прес-служба Нацполіції Володимира Князєва.

Поліцейський Володимир Костомаха працює в МВС з 2011 року. Тричі бував на сході України у складі зведених загонів. Є учасником бойових дій.

Нагадаємо, близько 04:00 у п’ятницю, 17 серпня, на вул. Ковжуна, що у центрі Львова, поліцейські помітили двох осіб, які аерозольною фарбою наносили написи на фасад одного з будинків. Побачивши правоохоронців, чоловіки почали втікати. Під час затримання один із них вдарив ножем 33-річного Володимира Костомаху в груди, через що його госпіталізовано в хірургічне відділення.

Нападниками виявились двоє 20-річних львів'ян і вони писали фразу «Хто замовив Катю Гандзюк?». Хлопця, який поранив поліцейського, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Іншому графітнику загрожує адміністративна відповідальність включно до 15 діб арешту.

Вони є активістами праворадикальної організації С14. Лідер організації Євген Карась у своєму Facebook звинуватив поліцейських у тому, що вони самі напали на хлопців і жодним чином не дали зрозуміти, що вони є правоохоронцями.

Натомість у прес-службі Нацполіції процитували слова Володимира Костомахи з цього приводу: «Порушники знали, що ми поліцейські. Бо ми кілька разів кричали, що ми поліція», – сказав він під час нагородження.

Наразі поліцейському зробили операцію. Він почувається краще і повинен перенести ще одну операцію. За прогнозами лікарів, Володимир Костомаха проходитиме курс лікування ще близько півроку.