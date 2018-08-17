20-річного львів'янина, який поранив поліцейського, взяли під варту без права внесення застави

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Сьогодні, 17 серпня, суд обрав запобіжний захід 20-річному львів’янину, який поранив ножем поліцейського під час затримання. Його взяли під варту без права внесення застави терміном на 60 діб. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Його поплічника, з яким вони розмальовували графіті, притягнуто до адміністративної відповідальності. Його дії кваліфікувалися за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст.152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальна санкція – адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Нагадаємо, вранці під час комплексного відпрацювання оперативники помітили двох осіб, які в центрі міста наносили фарбою напис на фасад будинку. Під час затримання один із втікачів поранив 33-річного оперуповноваженого ножем. Капітана поліції прооперовано, зараз його стан стабільно важкий, додали у поліції.

Пізніше виявилося, що затримані є активістами праворадикальної організації С14. Про це повідомив лідер угруповання Євген Карась, який також заявив, що саме поліцейські першими напали на хлопців.

За ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України 20-річному хлопцю загрожує до п'яти років позбавлення волі.