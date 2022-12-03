З озера спускати воду не будуть, його очистять та розширять плесо

У суботу, 3 грудня у Горіховому гаю почали чистити озеро. Під час чистки воду з водойми не спускатимуть, розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

«Воду не спускають, просто поглиблюють частину з очеретом і роблять пологіші береги з боку Кіноцентру. Плесо вже стало в два рази більше і надалі б вже так не мало заростати. У той самий час під вербою очерет повністю лишається», – повідомила Олександра Сладкова.

За словами Сладкової, чистять озеро навмисне в кінці року, бо саме зараз флора і фауна найменш активна, і втручання будуть їй шкодити найменше.



На початку листопада ZAXID.NET повідомляв, що у Львові спустять два озера в парку «Піскові озера». Водойми очистять, оновлять та запустять туди чисту воду. Загалом у місті планують до кінця року очистити сім озер в парках: два озера в парку «Піскові озера», три озера в Снопківському парку, озеро в Горіховому гаю та озеро в парку Архангела Михаїла.