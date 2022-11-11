У парку «Піскові озера» спустять обидва озера, почистять їхню територію і наповнять їх чистою водою

У Львові спустять два озера в парку «Піскові озера», що у Франківському районі, щоб очистити водойми, оновити їх та запустити чисту воду. Загалом у місті планують очистити сім озер в парках, повідомила 11 листопада керівниця управління екології Львівської міської ради Олександра Сладкова.

Так, у Львові планують почистити сім озер:

два озера в парку Піскові озера;

три озера в Снопківському парку;

озеро в Горіховому гаю;

озеро в парку Архангела Михаїла.

За словами Олександри Сладкової, деякі озера спустять повністю, інші почистять без спуску.

«Час обрано навмисне в кінці року, бо саме зараз флора і фауна найменш активна, і втручання будуть їй шкодити найменше… Де треба поглибимо, де треба розчистимо, де треба посадимо рослини і запустимо рибу наступного року», – пояснила Олександра Сладкова.

Зокрема, повністю спустити вирішили два озера у парку «Піскові озера».

«Вирішальним аргументом стала надмірна кількість посліду качок, надмірна кількість очерету, зумовлена недостатньою глибиною, і наявність інвазивних сомів і ротанів. Як це все "працює" було очевидно цієї зими, коли примусова аерація вивільнила такий сморід сірководню, який минулі роки ще важко було собі уявити», – повідомила Сладкова.

Озера очистять таким чином, щоб нова екосистема працювала на уникнення подальших забруднень води. Це стане можливим, зокрема, завдяки новим аэраторам, зарибленню, бактеріям, правильному рельєфу дна і берегів, правильним рослинам тощо.

«Наповнення Піскових озер відбуватиметься у тому числі водопровідною водою з гіпохлоридом натрію (не хлором), а також грунтовими водами і сезонними опадами», – уточнила Олександра Сладкова.

Парк «Піскові озера» розташований у Франківському районі Львова між вулицями Євгена Коновальця, Академіка Степана Рудницького та Генерала Чупринки. Загальна площа двох озер у цьому парку становить 1,8 га.