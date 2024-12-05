Михайлові Французову було 68 років

У четвер, 5 грудня, у Львові у віці 68-ми років помер фотомитець Михайло Французов. Про це повідомив, зокрема, львівський дослідник, професор УКУ Богдан Шумилович у Facebook.

Прощання з Михайлом Французовим відбудеться у п’ятницю, 6 грудня, о 13:00 в каплиці на території лікарні на вул. Орлика, 6, повідомив Богдан Шумилович.

Довідка

Михайло Французов документував Львів та події кінця 1980-х – початку 1990-х. На серіях портретних фотографій, відзнятих у 1980-х, можна побачити чи не усю тодішню богему міста, ідеться на сайті Центру міської історії.

Він народився 1956 року у Львові. Мистецтву фотографії вчився у свого батька – Михайла Французова старшого. 1975-1979 навчався на архітектурному факультеті Львівського політехнічного інституту. У 1991 вступив на факультет кіно за спеціальністю оператора Київського національного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Після навчання у Львівській політехніці разом з колегами-архітекторами заснував групу фотографів-любителів «Вежа», що збиралася в будинку Спілки архітекторів – у Пороховій вежі. Група організовувала виставки в СРСР і закордоном. Проте члени «Вежі» не відповідали тодішнім нормам соцреалізму. У 1984 році їх розкритикували за «формалізм» та «аполітичність», а Михайла Французова усунули від керівництва.

За словами кураторки Аліси Ложкіної, роботи Михайла Французова належать до альтернативного фотомистецтва 1980-х років.