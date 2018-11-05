У Львові помер заслужений діяч мистецтв України Зенон Колобич

Зенона Колобича поховають на Личаківському цвинтарі

Помер заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, художній керівник та головний балетмейстер-постановник народного ансамблю танцю «Горицвіт» Зенон Колобич. Він пішов з життя 4 листопада після тривалої хворобиі віці 64 роки.

Зенон Колобич ‒ художній керівник та головний балетмейстер-постановник народного ансамблю танцю «Горицвіт» Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Танцювальний колектив був створений завдяки його зусиллям у 1975 році і у 1982 році отримав почесне звання «народного».

«Під керівництвом Зенона Колобича народний ансамбль танцю «Горицвіт» ЛНМУ імені Данила Галицького став окрасою українського мистецтва і творчою візитівкою України у світі. За 43 роки існування колектив здобув міжнародну славу й популярність, став лауреатом низки міжнародних фольклорних конкурсів, учасником міжнародних фольклорних фестивалів у Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Північній Кореї, Польщі, Румунії, США, Туреччині, Угорщині, Франції, Чехії, Швейцарії та ін.», ‒ повідомляє прес-служба Львівського медуніверситету.

Зенон Колобич народився 30 травня 1954 року у Львові. Закінчив стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, член ради Міжнародної фольклорної асоціації IGF, лауреат всесвітнього «Оскару фолькльору».

Парастас за померлим сьогодні, 05 листопада о 19:00 на вул. Студентській, 2. Поховають Зенона Колобича завтра на Личаківському цвинтарі.