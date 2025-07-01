Попрощатись із Ігорем Калинцем прийшли сотні львів'ян

У вівторок, 1 липня, львів'яни попрощалися з письменником та дисидентом Ігорем Калинцем. Чин похорону відбувся у соборі святого Юра. Поховали Ігоря Калинця на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67. На прощання з письменником прийшли сотні львів'ян.

85-річний Ігор Калинець помер 28 червня. Рідні письменника просили львів'ян не приносити на прощання квіти та вінки. Замість цього вони закликали перерахувати гроші фонду «Львівський лицар» для допомоги Збройним силам України.

«Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав перемоги і переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би він», – написала донька Ігоря Калинця Звенислава Мамчур-Калинець.

Додамо, що Ігор Калинець народився 9 липня 1939 року у Ходорові на Львівщині. Він навчався на філологічному факультеті Львівського університету, працював у Львівському обласному державному архіві, а після повернення із заслання – у науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.

«Я розумію, що тато не належить лише нашій родині. Він належить Львову, Україні та, врешті-решт, всесвітній історії… Велика подяка всім, хто розділив з нами цей біль. Дякую за спільну любов до України, за спільну памʼять та гідне шанування. Дякую Збройними силам України – завдяки вам ми можемо прощатися з Ігорем Калинцем на вільній землі серед вільного народу. Маю тверду віру, що ми разом створимо у Львові музей шістдесятництва та дисидентства. Нам є що сказати і показати. Я певна, що поезія Ігоря Калинця лунатиме в школах, бібліотеках, у наших душах. Його слово зіткане з правди і любові до України. Світла памʼять татові!», – сказала під час прощання донька Ігоря Калинця Звенислава Мамчур-Калинець.

Через участь у дисидентському русі радянська окупаційна влада 11 серпня 1972 року засудила Ігоря Калинця на шість років ув'язнення суворого режиму і три роки заслання. Також 1972 року заарештували дружину Ігоря Калинця – письменницю та правозахисницю Ірину Стасів-Калинець. Донька Калинців Звенислава була розлучена з батьками на дев'ять років.

Зазначимо, що Ірина Стасів-Калинець померла 31 липня 2012 року. На її честь у Франківському районі Львова назвали вулицю. Крім цього, ім’я Ірини Калинець присвоїли школі №87, розташованій на вулиці Замарстинівській, 11.

Ігор Калинець є автором сімнадцяти збірок. Дев'ять поетичних збірок він написав до ув'язнення 1972 року. Після таборів письменник перестав писати вірші і, за його словами, став «імпресаріо колишнього Ігоря Калинця». Письменник досліджував життя та творчість Богдана-Ігоря Антонича. Зазначимо, що саме Ігор Калинець розшукав могилу поета на Янівському цвинтарі.

Нагадаємо, що Ігор Калинець – лауреат премії імені Митрополита Андрея Шептицького, премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка. Також його нагороджували орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, але письменник відмовився від неї на знак протесту проти «зросійщення».