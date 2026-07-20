Пацієнтка зі Самбірського району надійшла до медзакладу на 37-му тижні третьої вагітності

У Львові у клініці матері та дитини Університетської лікарні 26-річній жінці під час кесаревого розтину одночасно видалили рецидивну вентральну грижу. Під час одного оперативного втручання лікарі не лише допомогли народитися дитині, а й усунули патологію, яка могла призвести до серйозних ускладнень після пологів.

Як повідомили в Університетській лікарні, пацієнтка зі Самбірського району надійшла до медзакладу на 37-му тижні третьої вагітності. Раніше вона вже двічі перенесла операції через грижі передньої черевної стінки, однак під час вагітності патологія виникла повторно.

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«Коли я завагітніла, почав боліти бік і низ живота. Я приїхала саме сюди, бо мені говорили, що це найкраща лікарня. Про грижу я не знала – її виявили вже лікарі», – розповіла пацієнтка Діана Ваневська.

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Після консультацій акушерів-гінекологів і хірурга медики вирішили провести комбіновану операцію.

«Ми виконали кесарів розтин та герніопластику рецидивної вентральної грижі з використанням ендопротезної сітки. Такий підхід дозволив одночасно розродити пацієнтку і усунути патологію, яка могла спричинити серйозні ускладнення», – розповіли акушерка-гінекологиня Жанна Салінг та завідувач відділення екстрагенітальної патології та патології вагітності Юрій Бурак.

За словами хірурга Петра Вуйцика, випадок був особливо складним через попередні операції, рецидивний характер грижі та перебіг вагітності.

«У пацієнтки була рецидивна вентральна грижа діаметром до п'яти сантиметрів. Через попередні операції та особливості сполучної тканини випадок потребував особливої уваги», – зазначив лікар.

Комбіноване втручання дозволило пацієнтці уникнути повторної операції, ще одного наркозу та окремого періоду післяопераційного відновлення. У результаті операції народився здоровий хлопчик Матвійко. Наразі мама та новонароджений почуваються добре.

Лікарі наголошують, що жінкам із післяопераційними рубцями або схильністю до утворення гриж важливо регулярно проходити обстеження під час вагітності, а при появі болю в животі чи паху своєчасно звертатися до лікаря.