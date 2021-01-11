Усі зібрані ялинки використають як вторинну сировину

25 та 26 січня у Львові можна буде здати використані ялинки для утилізацію в мобільних пунктах збору. Як повідомляє прес-служба ЛМР, шість таких пунктів з 11:00 до 15:00 працюватимуть за адресами:

вул. Замарстинівська, 167А;

вул. Володимира Великого, 14А (вхід у кінотеатр «Сокіл» у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола, 93 (на площі перед ТЦ «Арсен»);

вул. Хоткевича (вхід у парк Івана Павла II поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію в ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівській, 167А.

Також лише у два дні, 20 та 27 січня до 14:00, львів’яни зможуть залишити ялинки біля своїх будинків біля майданчиків для сміття: ШРП їх зберуть та передадуть на утилізацію. Усі зібрані ялинки використають як вторинну сировину.