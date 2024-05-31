Новий почесний консул Франції у Львові Павло Ярема

У четвер, 30 травня, у Львові представили нового почесного консула Французької Республіки – Павла Ярему. Досі почесне консульство очолював його батько Данило Ярема.

Як розповіли у Львівській ОВА, участь у заході взяли почесні консули, представники французького бізнесу та культури у Львові. Привітали нового консула надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Гаель Becьєp, міський голова Львова Андрій Садовий та заступниця начальника ЛОВА Христина Замула.

Гаель Becьєp зазначив, що Франція надалі підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії, а також продовжить співпрацю зі Львовом та західним регіоном.

«Ми продовжуємо нашу роботу, втілюємо і надалі цю солідарність з вами розвиваючи співпрацю в сфері охорони здоров’я, енергетики, освіти. Ми працюємо і стоїмо опліч з вами, допомагаючи здобути бажану всіма перемогу, і так само будемо разом стояти з вами, аби супроводжувати вас на шляху до ЄС», – наголосив Гаель Becьєp.

«Своєю місією на посаді почесного консула вважаю належним чином підтримувати професійний рівень турботи консульської агенції, всіляко підтримувати культурну та економічну присутність Франції в нашому регіоні. Активні процеси інтеграції нашої батьківщини з ЄС відкривають великі перспективи для співпраці українських регіонів з французькими громадами», – зазначив у своєму виступі Павло Ярема.

Новий почесний консул Павло Ярема закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Раніше працював на посаді аташе з економічних питань почесного консульства Франції у Львові з округом у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях.

За даними YouControl, Павло Ярема є співвласником кількох фірм, що займається торгівлею автомобілями – «Ілта Львів», ПП «Ярда», а також співзасновником ГО «Альянс франсез». Раніше понад 10 років почесним консулом Франції у Львові був підприємець та екс-депутат Львівської міськради Данило Ярема.