У Львові протягом дня 30 вулиць будуть без електропостачання
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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26 жовтня «Львівобленерго» проводить заплановані ремонтні роботи на електромережах. Через це будуть відключення електроенергії на окремих адресах.
З 8:00 до 15:00:
- 1-й Скнилівський пров. 10а (Держнагляд),
- 6-й Скнилівський пров. 8,
- Виговського 67, 69, 71, 73, 75а (котельня), 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,
- Кульпарківська, 172 (пральня),
- 5-й Скнилівський пров. 7а (ФОП Стельмащук),
- Широка 63(кіоск),68,70,70а(АТБ),
- Сірка 10-14,11-15,25,
- Косинського 2-12,
- Суботівська 2-14,
- Нечая 2-8,3-19,
- Солом'янки 9-21,4-18,
- Чувашська 31.
З 9:00 до 17:00:
- Виговського 34 (райадміністрація Заліз.району), 32 (поліклініка), 24-30, 58-70
- Євського 18-20, 11-15,
- Сигнівка 2-4,
- Дрогобицька-Сигнівка 35, 31,
- Патона 2/2(кіоск),
- Полтави, 43-59,
- Дальня, 34-50, 37-45,
- Кричевського 8, 46-58, 49-55,
- Городоцька 259, 261,
- Дубнівська 3,40-60,
- Дрогобицька 8-66,3-39,
- Котляревського 22-32, 39-53, 53 (хоспіс),
- Ряснянська 1-52,
- На Сторожі,
- Низова,
- Брюховицька 39-89, 101-105,
- Павлокомська 1, 1А, 3,
- Шевченка 318.
З 8:00 до 17:00 у смт. Рудне:
- дачі на вулиці Лесі Українки.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.
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