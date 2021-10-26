26 жовтня «Львівобленерго» проводить заплановані ремонтні роботи на електромережах. Через це будуть відключення електроенергії на окремих адресах.

З 8:00 до 15:00:

1-й Скнилівський пров. 10а (Держнагляд),

6-й Скнилівський пров. 8,

Виговського 67, 69, 71, 73, 75а (котельня), 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,

Кульпарківська, 172 (пральня),

5-й Скнилівський пров. 7а (ФОП Стельмащук),

Широка 63(кіоск),68,70,70а(АТБ),

Сірка 10-14,11-15,25,

Косинського 2-12,

Суботівська 2-14,

Нечая 2-8,3-19,

Солом'янки 9-21,4-18,

Чувашська 31.

З 9:00 до 17:00:

Виговського 34 (райадміністрація Заліз.району), 32 (поліклініка), 24-30, 58-70

Євського 18-20, 11-15,

Сигнівка 2-4,

Дрогобицька-Сигнівка 35, 31,

Патона 2/2(кіоск),

Полтави, 43-59,

Дальня, 34-50, 37-45,

Кричевського 8, 46-58, 49-55,

Городоцька 259, 261,

Дубнівська 3,40-60,

Дрогобицька 8-66,3-39,

Котляревського 22-32, 39-53, 53 (хоспіс),

Ряснянська 1-52,

На Сторожі,

Низова,

Брюховицька 39-89, 101-105,

Павлокомська 1, 1А, 3,

Шевченка 318.

З 8:00 до 17:00 у смт. Рудне:

дачі на вулиці Лесі Українки.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.