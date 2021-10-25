У вівторок, 26 жовтня, з 10:00 до 22:00 буде припинено подачу води на окремі вулиці Личаківського, Сихівського і Галицького районів Львова.

Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», на вул. Зеленій, 252 біля авторинку будуть перепідключати новозбудовану ділянку водопроводу.

Водопостачання протягом дня не буде на вулицях: Пасіки Галицькі, Півколо, Жасминова, Керченська, Зелена (№111-161, 210-130), Липова Алея, Бучми, Кримська, Стуса (№21-57, 4-38), Меблярська, Дністерська, Білоцерківська, Дунайська, Раковського, Орлина, Радість, Вигін, Свидницького, Бузкова, Сливова, Шахтарська, Листопадна, Танячкевича, Віденська, Героїв Крут, Литвиненка, Угорська, Кам'янецька, Сумська, Тернопільська, Луганська, Персенківка, Хортицька, Колійна, Гостинна, Рожева, Бережанська, Рахівська, Колодзінського, пр. Червоної Калини (№1-57а, 2-30), Бруснична, Рядова, Ромашкова, Козловського, Сусідня, Рівнинна, Вітрякова, Росиста, Райдужна, Довженка, Манастирського, Зубрівська (№2-24), Навроцького, Дж. Вашингтона (№7б, 7в).

Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють. У цей період вода може бути з іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. Тому стабільного водопостачання варто очікувати з 6 ранку 27 жовтня.