Різдвяні обіди для потребуючих відбудуться також у Києві та Івано-Франківську

У понеділок, 25 грудня, у Львові відбудуться два благодійні різдвяні обіди для тих, хто потребує допомоги. Організатором заходу є християнська організація «Спільнота святого Егідія».

«25 грудня за святковими столами спільноти святого Егідія зберуться сотні людей: літні, бездомні, малозабезпечені сім’ї, переселенці, люди з інвалідністю», – йдеться у повідомленні організаторів.

О 13:30 різдвяний обіди почнеться у трапезній УКУ на вул. Козельницька, 2а. А о 14:00 – на вул. Карпінського, 8 у їдальні за головним корпусом Львівської політехніки.

Такі ж обіди в Україні пройдуть у Києві та Івано-Франківську.

«Різдво не вкрасти. Для найбідніших українців і цього року Спільнота святого Егідія готує Різдво. У прекрасних залах з думкою про безпеку. Щоб кожна людина відчула надію на те, що світло перемагає темряву», – говорить Юрій Ліфансе, голова «Спільноти святого Егідія» в Україні.

Під час обідів відбудуться вручення подарунків та колядування.

«Різдво – це час єднання. Спільноті у Львові вже понад 20 років. На різдвяний обід ми запрошуємо своїх давніх друзів - бездомних і потребуючих міста Львова, яким роздаємо їжу щотижня. Волонтерами будуть переселенці, яких прийняло наше місто», – говорить Іванна Синицька, координатор львівської Спільноти.

Також Спільнота у Львові привітає з Різдвом 320 літніх людей у геріатричному пансіонаті. Крім, цього організує свято для 80 дітей переселенців.

У Львові за різдвяні столи запрошені 250 потребуючих – це малозабезпечені та бездомні містяни. Загалом у Львові, Києві та Івано-Франківську у різдвяних подіях спільноти святого Егідія візьме участь більше 2000 потребуючих.

Довідково. Спільнота святого Егідія – міжнародна організація, яка є у більш, ніж 70 країнах світу. Виникла у 1968-му році в Римі. Відома допомогою бездомним, літнім, дітям, мігрантам і тд. В усьому світі за різдвяними столами збирається близько 330 тисяч потребуючих.