Компанія «Торговий дім «Лоза», яка є переможцем тендеру на виготовлення чотирьох лавок за 600 тис. грн для площі біля Оперного театру, відмовилася від укладення угоди. Керівницею цієї фірми є Оксана Страз, яка також очолює видавництво «Самопомочі». Раніше «Наші гроші. Львів» повідомляли про можливу змову учасників тендеру.

Окрім ТОВ «Торговий дім «Лоза», участь в закупівлі взяло ще три учасники. Найдешевша кінцева пропозиція була від «Велтех», однак компанія не надала кілька документів, зокрема листа про бенефіціара, згоду на використання інформації. Ще два учасники, ТОВ «Європарк-Захід» і підприємець Андрій Панас, не подали сертифікат відповідності, довідку про заходи із зменшення впливу на довкілля тощо.

Як повідомляють «Наші гроші. Львів», документи Андрія Панаса мають такі ж дефекти друку, як і документи переможця «Торговий дім «Лоза», що може свідчити про використання ними спільної техніки. Такі дії є ознаками узгодження поведінки, які АМКУ карає штрафом та трирічною забороною участі в торгах.

У тій же програмі виготовлені документи «Європарк-Захід», чия юридична адреса на вулиці Навроцького, 4 у Львові співпадає з адресою переможця. Дефекти на документах не співпадають, однак пропозиції «Європарк-Захід» та «Торговий дім «Лоза» були завантажені із різницею в 6 хвилин.

Після публікації «Наших грошей. Львів» про можливу змову учасників тендеру Львівська мерія повідомила, що тендер оголосять повторно, оскільки «Торговий дім «Лоза» відмовився підписувати договір.

ТОВ «Торговий дім «Лоза» зареєстроване у березні директоркою та власницею є зареєстрована у Хмельницькій області Оксана Страз. Вона є співзасновницею кількох громадських організацій у Львові: «Культурне місто», «Центр безпеки міста», «Здорове місто – Львів», «Центр правової інформації». Вона також є керівницею ТОВ «Видавництво «Самопоміч», власником якого виступає ГО «Об’єднання Самопоміч».