У Львові проведуть регіональну зустріч релігійної спільноти Тезе

Настоятель відомої екуменічної спільноти Тезе брат Алоїс

Від 28 квітня до 1 травня у Львові вперше пройде регіональна зустріч міжнародної релігійної спільноти Тезе. Про це повідомляє РІСУ.

Йдеться про молитовну зустріч орієнтовно 3 тисяч людей із Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії, Латвії, Литви, Естонії. Протягом кількох днів молодь зустрічається для спільної молитви і обміну християнським досвідом. Точну програму та місце проведення зустрічі оголосять у лютому.

За словами настоятеля відомої екуменічної спільноти Тезе брата Алоїса, зустріч вирішили провести після звернення предстоятелів українських церков. Він також зауважив, що після регіональної зустрічі Львів може стати столицею Європейської зустрічі Тезе.

«Це допоможе теж нам і людям, що приїдуть у вашу країну, молитися за мир в Україні. Це одна з причин, чому ми хочемо приїхати Україну і показати, що ми з вами у цій складній ситуації, яка досить довго триває», - заначив представник спільноти Тезе.

Запрошення спільноті Тезе надіслали предстоятелі українських церков: Митрополит Мечислав Мокшицький від римо-католицької церкви, Блаженніший Святослав від УГКЦ та предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет.

Міжнародна спільнота Тезе заснована у 1940 році у Франції. Вже понад 30 років організовує різдвяні зустрічі, які зазвичай відбуваються в одному із великих європейських міст із 28 грудня по 1 січня, у проміжку між католицьким та православним Різдвом. Кожен рік десятки тисяч молодих людей беруть участь у цих зустрічах, які готуються зусиллями тисяч волонтерів, місцевих парафій та родин міста-організатора. Цьогоріч зустріч Тезе проходила на території Швейцарії, Німеччини, Франції. У ній взяли участь близько 20 тис. молоді, серед яких 2800 – українців. Наступна Європейська зустріч молоді відбудеться у Мадриді. Щороку місце зустрічі молоді змінюється. Окрім того, паломники протягом року приїжджають до спільноти Тезе у Франції для молитви та роздумів.