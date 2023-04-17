Гроші, які чоловік підкинув поліцейським

Правоохоронці на вулиці Стрийській у Львові зупинили нетверезого водія, який порушив правила дорожнього руху. Він кілька разів пропонував поліцейським гроші, щоб ті відпустили його, й не реагував на попередження про кримінальну відповідальність. У прес-службі поліції Львівської області у понеділок, 17 квітня, зазначили, що чоловік намагався непомітно залишити 500 грн в автомобілі правоохоронців.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 34-річний водій не має прав керувати автомобілем. «Учора, приблизно о 1:00, патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos на вулиці Стрийській, водій якого порушив ПДР та пересувався містом у комендантську годину. В момент спілкування, водій відкрив двері службового автомобіля та, присівши, залишив в салоні гроші у сумі 500 гривень. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу», – розповіли у прес-службі поліції.

Правоохоронці розповіли, що водій мав очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився пройти перевірку на Drager або медичному закладі. Поліцейські винесли на водія постанову за статтею керування транспортним без права керування та склали протокол за керуванням транспортним засобом в стані сп'яніння повторно протягом року.

Нагадаємо, що п'яна водійка на Львівщині врізалась у паркан сусідів та втекла. Згодом, коли її затримали правоохоронці, вона відбивалась від них мачете.