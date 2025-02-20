Сихівський районний суд виніс вирок уродженцю Львівщини Олександру Отчину, який пʼяним вчинив ДТП у Львові і справив природні потреби на поліцейський автомобіль. Суд визнав його винним у хуліганстві та призначив рік іспитового терміну.

Інцидент трапився 24 січня 2025 року на вул. Листопадній, 16 у Львові. Олександр Отчин, перебуваючи за кермом Opel у нетверезому стані, зіткнувся з автомобілем Ravon. На місце ДТП прибули поліцейські, які оформлювати ДТП. Тоді Олександр Отчин оголив статевий орган і справив природні потреби на автомобіль поліції Mitsubishi Outlander.

Слідчі відкрили проти нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ, зазначивши, що своїми діями він завдав шкоди діловій репутації та іміджу Національної поліції.

У суді Олександр Отчин свою провину визнав й пояснив, що того дня він дізнався про смерть товариша, а інший зник безвісти, тому випив алкоголь, аби зняти напругу. У вчиненому розкаявся та уклав із прокуратурою угоду про визнання вини.

Враховуючи обставини справи, суддя Дмитро Теслюк визнав Олександра Отчина винним у хуліганстві і призначив рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.