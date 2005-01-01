У Львові п'яний водій вчинив ДТП біля зупинки громадського транспорту

СуспільствоЮлія Поліковська, 14 червня52662

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У Львові п'яний водій вчинив ДТП біля зупинки громадського транспорту
фото Патрульної поліції Львівської області
П’яний водій вчинив ДТП біля зупинки на вул. Вітовського

У Львові у четвер, 14 червня, близько 20:30 на вул. Вітовського 20-річний водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту та збив стовп освітлення пішохідного переходу, який впав на автомобіль Daewoo Lanos, який проїжджав у попутному напрямку.

За словами очевидців, водій був у стані алкогольного сп’яніння та намагався залишити місце вчинення ДТП. Люди перешкодили йому та викликали поліцію і швидку.

Водій Audi у стані сп'яніння на вул. Вітовського збив стовп, який впав на автомобіль Lanos

Патрульні, які прибули на виклик, провели перевірку на тверезість. Пристрій драгер показав 2,18 проміле алкоголю у крові водія (допустимий рівень - 0,2), повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівщини.

Водієві автомобіля Lanos стало погано після зіткнення. Його госпіталізували у 8-му міську лікарню Львова.

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