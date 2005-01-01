На Сихові нетверезий водій протаранив стовп і заявив про викрадення авто

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:149400

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На Сихові нетверезий водій протаранив стовп і заявив про викрадення авто
Водій залишив машину на місці ДТП і заявив про її викрадення

Вдосвіта 5 червня на Сихові автомобіль протаранив електричний стовп. Після цього нетверезий водій втік з місця події і заявив про викрадення автомобіля.

ДТП трапилася близько 12:30 на вул. Хуторівка. Автомобіль Dacia Logan на реєстрації Івано-Франківської області повністю зніс бетонну електроопору.

«За 15 хвилин після аварії чоловік, побачивши на проспекті Червоної Калини патрульних, заявив про угон автомобіля. Очевидці і відео з камер спостереження ринку поруч дали змогу встановити особу водія. Ним виявився 27-річний чоловік, який і заявив про угон», ‒ розповіли деталі у патрульній поліції.

Водій був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити перевірку він відмовився, натомість, коли прибули слідчі він передумав заявляти про викрадення автомобіля. На водія склали протоколи за керування напідпитку та за скоєну ДТП.

фото патрульної поліції Львова

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