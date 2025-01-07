70 відсотків вартості житла оплатили з міського бюджету

П’ятеро сиріт зі Львова отримали власне житло. Ключі від квартир їм вручили у вівторок, 7 січня, у Львівській міськраді.

«Сьогодні ми передали ключі від 5 квартир хлопцям та дівчатам, які зростали без батьків. Для них це початок нового життя, у якому є свій дім, тепло і впевненість у завтрашньому дні», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Квартири дітям без батьків, які досягли повноліття, придбали завдяки співфінансуванню з міського бюджету (4,9 млн грн) та внеску опікунів і благодійників (3,1 млн грн). Це дві однокімнатні та три двокімнатні квартири. Житло отримала сирота та четверо дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сироти отримали сертифікати на квартири 7 січня (фото ЛМР)

Міська цільова програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їхнього числа укладена на період 2016-2025 роки. Для кожного учасника програми купують 1-2-кімнатну квартиру загальною площею до 45 м2. 70 відсотків від вартості житла сплачують з міського бюджету Львова, 30% – опікуни, прийомні батьки-вихователі чи благодійники. За цією програмою вже купили 45 квартир.