У Львові родини захисників висадили 11 саджанців замість зрізаних аварійних тополь
Новини Львова від ZAXID.NET за 7 листопада
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У четвер, 7 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Нарешті відкриють повністю. Вулиця Федоровича стане доступною для пішоходів та спецтехніки.
- Молоді дерева на честь героїв. На Городоцькій біля цирку родини захисників висадили 11 саджанців замість зрізаних аварійних тополь.
- Українсько-турецьке патріотичне таксі. Водій – громадянин Туреччини, він робить усе для перемоги України.
- Повідомлятимуть гучномовці. Загальнонаціональну хвилину мовчання у Львові додатково оголошуватимуть через систему оповіщення.
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