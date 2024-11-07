Подружжя хотіло перетнути кордон автобусом та їхало нібито на лікування в Чехію

На кордоні з Польщею у Львівській області прикордонники викрили фіктивне подружжя. Житель Хмельниччини хотів втекти за кордон, уклавши фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю. Пара не знала дат народження одне одного та не узгодили легенду для перетину кордону.

Як повідомили прикордонники, ввечері 6 листопада у пункті пропуску «Краківець-Корчова» 40-річний уродженець Хмельниччини надав документи про шлюб з 35-річною жінкою з Хмельниччини, яка має інвалідність ІІ групи. Подружжя хотіло перетнути кордон автобусом та їхало нібито на лікування в Чехію.

Чоловік розповів, що їде лікувати дружині аутизм, а вона скаржилась на хворий шлунок. Молодята, які одружились 19 вересня, не знали й дат народження одне одного. Прикордонники не пропустили подружжя за кордон та повідомили поліцію про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення людини через державний кордон України).