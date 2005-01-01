У Львові розпочалась конференція успішних підлітків-винахідників

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:16870

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У суботу, 31 березня, на території FESTrepublic, що на вул. Старознесенській 24, відбудеться конференція успішних підлітків, що розповідатимуть про свої винаходи. Виступи розпочались приблизно о 11:00 та триватимуть до 18:00.

«Конференція «Завтра_2037» — це платформа, на якій виступають підлітки, що живуть у завтра і мислять майбутнім. Спікери конференції розумні, відкриті, креативні. Вони – винахідники, що хочуть трансформувати економіку, вони – засновники проектів, прибуткових для індустрії креативності та довкілля, вони не бояться виступати перед великою аудиторією і хочуть летіти в космос. Цим дітям від 11 до 19 років, вони знають, вміють і хочуть набагато більше того, про що колись мріяли ми, дорослі», – йдеться у повідомленні організаторів.

Серед спікерів є підлітки зі Львова, Києва, Івано-Франківська. Зокрема, 17-річна Анастасія Лівочка фіналістка Intel ISEF – 2017 (Лос-Анджелес), MILSET – EXPO (Бразилія) і Stockholm Junior Water Prize (Швеція), на МАН України представила пристосування, яке заважає противнику визначати, де бліндажі бійців АТО. Також на конференції виступить Соломія Леньо, що досліджує штучний інтелект, програмістка Софія Петришин та Володимир Андрюшко, що розробив додаток для пошуку найближчого місця для паркування. Організаторами конференції є фонд родини Загорій.

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