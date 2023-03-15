Формат радіо Nostalgie – easy-listening. Це легкість, знайомі ноти та аромат ностальгії, які додають витончених барв у наше непросте сьогодення

Незважаючи на воєнний стан, у Львові почало своє мовлення радіо Nostalgie. Радіо уже доступне на хвилі 97,0 FM, повідомили ZAXID.NET у відділі комунікацій радіостанції у середу, 15 березня.

«Львів, завжди, як в Україні, так і за її межами, асоціюється з хорошим смаком – смачною кавою, вишуканими та атмосферними ресторанами, легендарними музичними фестивалями. Тому львів'яни однозначно зможуть гідно оцінити підбірку радіо Nostalgie», – йдеться у повідомленні.

Слоган радіостанції Nostalgie – «Життя зі смаком». Однак під час війни, коли метою кожного українця є наближення перемоги, радіо Nostalgie обрало своїм головним меседжем гасло «Скоро Перемога».

«Адже лише після перемоги кожен з нас знову зможе повністю відчути яскравий смак життя з легкими нотками особливих моментів», – наголошується у повідомленні.

Формат радіо Nostalgie – easy-listening. Це легкість, знайомі ноти та аромат ностальгії, які додають витончених барв у наше непросте сьогодення. Слухачів чекають найкращі українські та зарубіжні хіти, які заспокоюють чудовими спогадами та спонукають жити в моменті, відчуваючи радість кожної миті життя.

«Радіо Nostalgie – це чудовий майданчик для представлення вашого бренду. Унікальний формат радіо Nostalgie дозволить знайти співзвучну вашим цінностям цільову аудиторію – чи то у прямій рекламі зі смаком, чи у спеціальних проектах. А Рекламне агентство "Люкс", що є офіційним представником для розміщення на новій хвилі, допоможе підібрати ексклюзивні меседжі та створить найбільш ефективні рекламні кампанії, аби ваш бренд зазвучав по-новому», – зазначається у повідомленні радіостанції.