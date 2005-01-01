У Львові розпочався Lviv Fashion Week

У Львові стартував проект Lviv Fashion Week. Окрім п'ятниці, покази та презентації триватимуть ще й упродовж вихідних.

Перформанси, арт-проекти та дефіле ‒ ось як розпочався перший у цьому році Lviv Fashion Week. Поговорити про нові тренди та поділитися досвідом щосезону збираються українські дизайнери і ті, хто просто таки живуть модою.

«Насправді дуже важко дизайнерам, тому їм потрібні такі майданчики, де вони можуть себе показати, можуть знайомитися з новими клієнтами, які їх знаходять тут. І відповідно відбувається розвиток їхнього бізнесу як такого», ‒ каже організатор Lviv Fashion Week Ігор Степаник.

Перед першим показом художник Максим Скворцов відтворює свій проект «Десять метрів».

«Він вже двічі був в Україні, у Львові на площі Ринок і в Ужгороді на центральній площі Театральній. Я не планую те, що я малюю», ‒ розповідає Максим Скворцов.

Робота художника надихнула дизайнера Олега Гавриліва на створення колекції. Ця колаборація, кажуть митці, один із проявів відкритого сучасного мистецтва.

«Колекція наразі ще до кінця не розроблена, це ніби прев'ю таке колекції. Ще над нею працюємо, тому в подальшому, я думаю, ближче до літа ми вже запустимо цілу колекцію», ‒ додає дизайнер Олег Гаврилів.

А ось за лаштунками вже готуються моделі.

«Це подія, де ми зустрічаємося, спілкуємося один з одним, обмінюємося, що в нас нового сталося. Також новий досвід з дизайнерами», ‒ розповідає модель Роксолана.

Lviv Fashion Week ‒ це не лише покази й дефіле. Для дизайнерів це ще й можливість поставити свій бренд в один ряд зі світовими.

«Це дуже класно. Що ми почали цінувати своє. І пишатися своїм. Бо, на жаль, часто чуєш: «В мене одяг від Каваллі». Чи «В мене одяг від Армані». Чи ще від якогось ‒ англійського, італійського, французького. Але в нас дуже багато й українських дизайнерів, які талановиті, і ми маємо пишатися», ‒ пояснює дизайнерка, засновниця бренду «Levynska» Олена Левинська.

Покази та презентації дизайнерів доповнюють також лекціями про фешн-індустрію та обговореннями. Наступні локації показів ‒ це Design House на Погулянці та Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького.