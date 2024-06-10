Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов пораненого військового та зобов’язав військову частину виплатити йому додаткову винагороду за час перебування у відпустці за станом здоров’я (після важкого поранення на фронті).

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, позивача призвали на військові службу під час мобілізації і у грудні 2022 року молодшого сержанта поранили у районі Кліщіївки на Донеччині. Близько трьох місяців військовий проходив лікування, але військова частина не виплачувала йому додаткову винагороду (бойові) – 100 тис. грн щомісяця. Наприкінці червня 2023 року позивача звільнили зі служби в ЗСУ, але військова частина так і не здійснила повного розрахунку. Саме тому чоловік звернувся до суду.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву та вказав, що 100 тис. грн на місяць позивачу не виплачували, бо «не було надано довідок військово-лікарських комісій з рекомендацією щодо надання відпустки для лікування після тяжкого поранення».

У матеріалах справи вказано, що частину додаткових виплат позивачу нарахували, проте не виплатили повну суму. Справу розглянув суддя Ростислав Кузан, який дослідив усі матеріали та зобов’язав військову частину виплатити позивачу додаткову винагороду за час перебування у відпустці за станом здоров’я після важкого поранення на фронті (100 тис. грн на місяць з урахуванням раніше виплачених сум додаткової винагороди). Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.