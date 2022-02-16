У ніч із вівторка на середу, 16 лютого, у Львові чадним газом отруїлася сім’я з чотирьох осіб. Ще двоє людей отруїлися чадним газом напередодні, у вівторок увечері, у Самбірському районі. Внаслідок цих подій до лікарень госпіталізували чотирьох дорослих та двох дітей.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 01:22 в квартирі будинку на вул. Шевченка, 318 чадним газом отруїлися четверо людей, двоє з них – діти. Постраждалі – чоловік 1972 року народження, жінка – 1988 року народження та двоє дітей – дівчаток 2015 та 2017 років народження. Їх госпіталізували до міських лікарень.

Квартира обладнана двофункційним котлом та газовою плитою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до помешкання.

Інший випадок, внаслідок якого чадним газом отруїлися батько й син, стався у вівторок, 15 лютого, близько 16:00 у с. Вістовичі Самбірського району. В приватному житловому будинку на вул. Миру чадним газом отруїлися двоє чоловіків 1962 та 1995 року народження. Потерпілих доставили в Самбірську районну лікарню.

Будинок обладнаний газовою плитою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до будинку.

Обставини обох подій з’ясовує поліція.