У Львові стартувала Академія громадської участі

Академія громадської участі — це триденна ініціатива, яка об’єднала посадовців, депутатів, міжнародних експертів та громадськість. З 18 до 20 листопада Академію проводить офіс Ради Європи спільно із Львівською міською радою.

Понад 60 учасників впродовж трьох днів говоритимуть про демократію участі у житті Львова, а також про бар’єри, які виникають в процесі прийняття рішень у сфері містобудування.

«Хочу, щоб ми тут у Львові змогли виробити такі практики, які будуть прикладом для всієї України. А зі свого боку ми не зупиняємося на досягнутому, будемо рухатися далі і в тому числі будемо ці механізми впроваджувати у сферу містобудування, за яку я відповідальний», – розповів заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Львів обрали не випадково. Наголошують, що саме тут налагоджений тісний зв’язок влади та громадськості. Зазначимо, офіс Ради Європи працює із вісьмома громадами в Україні.

«Наш проект є платформою новаторів, платформою кращих практик, змінотворців, які дійсно впроваджують інструменти громадської участі в Україні, такі як громадський бюджет, електронні петиції, громадські слухання. Ми бачимо наскільки у Львові ці інструменти працюють як в процедурному плані, так і в імплементаційному», – прокоментував керівник проекту Ради Європи Володимир Кебало.