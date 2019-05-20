Львів'ян різного віку закликають виміряти артеріальний тиск

У понеділок, 20 травня, у Львові стартувала акція з вимірювання артеріального тиску. Впродовж п’яти днів у всіх поліклініках і лікарнях Львова мешканці міста можуть виміряти артеріальний тиск.

Для тих, хто не має можливості піти у поліклініку, на вулицях міста встановили шість медичних наметів, куди можна підійти у зручний час і виміряти тиск. Медичні намети розташовані на пл.Ринок, просп. Т.Шевченка, просп.Свободи, просп. В.Чорновола, просп. Червоної Калини та на вул. Широкій. Жодних документів, скерувань не треба.

«Такі акції ми проводимо вже 13 років поспіль. Їхня мета – виявити людей, в яких є підвищений артеріальний тиск і скерувати їх на лікування. Річ у тім, що більшість людей не знає, що у них підвищений тиск, адже жодних симптомів, які б свідчили про це, може і не буде. А підвищений тиск тихо робить недобру справу: руйнує судини, серцевий м’яз, що згодом призводить до інсульту, інфаркту. Щороку у лікарні швидкої медичної допомоги у нас лікують понад 2 тис. пацієнтів з інсультами, а в лікарнях Львова – тисячу пацієнтів з інфарктами», - каже начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

За словами головного кардіолога Львова Валентини Коваль, дедалі частіше гіпертонію виявляють у молодих людей. Неправильне харчування, малорухомий спосіб життя, куріння, вживання алкоголю, надмірне споживання солі, стреси провокують підвищений артеріальний тиск.

«Ще одна причина – спадковість. Якщо у батьків, братів, сестер є підвищений артеріальний тиск, молоді люди з таких родин обов’язково мають періодично вимірювати тиск, бо вони у групі ризику», - каже Валентина Коваль.

У Львові, за словами медиків, проживає майже 170 тис. гіпертоніків. І є ще значна частина містян, які й не підозрюють, що мають підвищений тиск. Тож при кожному візиті до сімейного лікаря варто вимірювати тиск. Ретельно стежити за тиском мають чоловіки після 55-и і жінки після 65 років.

Для дорослої здорової людини оптимальним є артеріальний тиск 120/80 мм.рт.ст.

За останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2018 року, тиск 140/90 мм рт.ст. і вище є причиною для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії.

Ті львів’яни, у яких виявили підвищений тиск. Обов’язково повинні звернутися до сімейного лікаря, аби їм підібрали відповідне лікування. Його, як каже Валентина Коваль, слід продовжувати і тоді, коли тиск внормувався.

Тримаючи тиск під контролем, люди зможуть уникнути таких важких захворювань як інсульт, інфаркт, серцевої і ниркової недостатність, раптових смертей.