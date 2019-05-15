У 12-річної львівської школярки виявили меланому

Меланома (найагресивніша злоякісна пухлина шкіри) на Львівщині, як твердять лікарі, суттєво помолодшала. Це захворювання дедалі частіше діагностують у молодих людей, навіть дітей. Під час тижня обстеження новоутворів шкіри, що тривав з 8 до 12 травня, меланому виявили у 12-річної школярки зі Львова.

За словами головного експерта департаменту охорони здоров’я ЛОДА з дерматовенерології Орисі Сизон, за цей тиждень дерматологи обстежили понад 10 тисяч мешканців області і у 11 осіб виявили мелоному, у 42 – рак шкіри і у 166 - інші злоякісні патології шкіри. До онкоцентру на подальше обстеження та лікування скерували 340 мешканців області.

«11 пацієнтів з меланомою виявлено у Львові. Це не лише львів’яни, а люди з різних регіонів області, які на даний час мешкають у Львові. Це злоякісне захворювання шкіри виявлено у людей різного віку. Наймолодшій дівчинці, у якої діагностовано меланому, всього 12 років. На щастя, захворювання виявлено на ранній стадії, коли воно добре піддається лікуванню. Діагностували меланому і у 17-річної студентки. В останні роки мелоному почали частіше виявляти у молодих людей. Торік цю хворобу діагностували у 14-річної дівчинки і 20-річного студента. У всіх, хто у дитинстві хоч раз згорів на сонці, ризик виникнення меланоми зростає у два рази», - повідомила ZAXID.NET Орися Сизон.

Тому лікарі радять обстежувати будь-які новоутвори на шкірі не лише під час акцій, а впродовж всього року. І пам’ятати, що 80% меланом виникають після сонячних опіків. Тож якщо після засмаги на озері, річці, морі, після повернення з країн, де впродовж року спекотно, побачили на шкірі пляму (коричневого, червоного чи навіть світлого кольору), яка може навіть не виступати на тілі, слід негайно звернутися до дерматолога.

І якщо родимка чи інший новоутвір є асиметричним, має нерівні краї, збільшився у розмірах, змінив колір, почав кровоточити чи людина травмувала його під час гоління, вмивання тощо, відразу йдіть до лікаря. Такі новоутвори, кажуть лікарі, краще вчасно забрати і не чекати, поки він переродиться у меланому.