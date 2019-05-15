У 12-річної львівської школярки виявили меланому
До онкоцентру на подальше обстеження та лікування скеровано 340 мешканців області
Меланома (найагресивніша злоякісна пухлина шкіри) на Львівщині, як твердять лікарі, суттєво помолодшала. Це захворювання дедалі частіше діагностують у молодих людей, навіть дітей. Під час тижня обстеження новоутворів шкіри, що тривав з 8 до 12 травня, меланому виявили у 12-річної школярки зі Львова.
За словами головного експерта департаменту охорони здоров’я ЛОДА з дерматовенерології Орисі Сизон, за цей тиждень дерматологи обстежили понад 10 тисяч мешканців області і у 11 осіб виявили мелоному, у 42 – рак шкіри і у 166 - інші злоякісні патології шкіри. До онкоцентру на подальше обстеження та лікування скерували 340 мешканців області.
«11 пацієнтів з меланомою виявлено у Львові. Це не лише львів’яни, а люди з різних регіонів області, які на даний час мешкають у Львові. Це злоякісне захворювання шкіри виявлено у людей різного віку. Наймолодшій дівчинці, у якої діагностовано меланому, всього 12 років. На щастя, захворювання виявлено на ранній стадії, коли воно добре піддається лікуванню. Діагностували меланому і у 17-річної студентки. В останні роки мелоному почали частіше виявляти у молодих людей. Торік цю хворобу діагностували у 14-річної дівчинки і 20-річного студента. У всіх, хто у дитинстві хоч раз згорів на сонці, ризик виникнення меланоми зростає у два рази», - повідомила ZAXID.NET Орися Сизон.
Тому лікарі радять обстежувати будь-які новоутвори на шкірі не лише під час акцій, а впродовж всього року. І пам’ятати, що 80% меланом виникають після сонячних опіків. Тож якщо після засмаги на озері, річці, морі, після повернення з країн, де впродовж року спекотно, побачили на шкірі пляму (коричневого, червоного чи навіть світлого кольору), яка може навіть не виступати на тілі, слід негайно звернутися до дерматолога.
І якщо родимка чи інший новоутвір є асиметричним, має нерівні краї, збільшився у розмірах, змінив колір, почав кровоточити чи людина травмувала його під час гоління, вмивання тощо, відразу йдіть до лікаря. Такі новоутвори, кажуть лікарі, краще вчасно забрати і не чекати, поки він переродиться у меланому.