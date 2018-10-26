У Львові стартувала виставка меблів, інтер'єру та технологій 2018

Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

Стартувала третя за ліком виставка меблів, інтер'єру та технологій 2018. У «Південний-ЕХРО» на Щирецькій, 36 – справжній меблевий всесвіт. До Львова з'їхалось більше 50 компаній – виробників меблів, представників інтер'єрної галузі та предметів декору.

«Акцент цьогоріч тільки на кінцевого споживача, дизайнера та архітектора. Споживач може прийти, поговорити на пряму з виробником, отримати в першу чергу професійну консультацію і вигідні умови на придбання чи на перспективу придбання», – зазначив організатор Виставки меблів, інтер'єру та технологій 2018 Олег Лозинський.

Вже сьогодні українські меблеві бренди впевнено завойовують світовий ринок. Львівська виставка – це привід для меблярів перейняти досвід колег, ознайомитись із новинками та підвищити свій статус.

«З кожним роком ми експортуємо все більше дорогих меблів. Наші меблярі роблять кожного року такі проекти, як штаб-квартири світових компаній, п'ятизіркові готелі, вони експортують свої кухні і меблі до Австралії, до Сполучених Штатів», – розповів Президент Української Асоціації Меблевиків Володимир Патіс.

Виставка меблів, технологій та інтер'єру відкрита включно до неділі на Щирецькій, 36.