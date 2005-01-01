У Львові стартували два змагання із акватлону

У Львові легкоатлети визначали найпрудкіших на відкритому кубку міста

Спортивні події на вихідних у Львові

У Львові розпочалися одразу два змагання із зимового акватлону: чемпіонат України та спортивного клубу СКА.

На національній першості міряються силами юніори та дорослі. Вони мають здолати 800 метрів у басейні, а наступного дня пробігти 5-кілометровий відтинок. А на других стартах спектр дистанцій значно ширший, адже вікових категорій дуже багато.

Серед учасниць – чемпіонка Європи з крос-дуатлону серед юніорів Софія Прийма. Вона здолала уплав 800 метрів за 10 хвилин і 9 секунд. Спортсменка зазначає: «Я задоволена своїм результатом. Оскільки мій найкращий показник всього лиш на 5 секунд менший».

Аби не втратити місця у збірній чи потрапити «на олівець» коучам, у кожному компоненті мають вкластися у задані нормативи. Це показники приблизно рівня кандидатів у майстри спорту.

Учасник змагань Кирило Бойко підкреслив: «На дистанції 800 метрів дуже важливою є витривалість. Якщо висока витривалість, можна закінчити заплив із гарним результатом».

П'ять кілометрів учасники долатимуть аж наступного дня. Це трохи змінений варіант, адже у класичному варіанті бігати атлети мали би одразу після плавання.